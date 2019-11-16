НОВОСТИ

«Мечты сбываются и не сбываются»: Рудковская оценила перспективы Бузовой на «Евровидении»

Продюсер напела знаменитую композицию Юрия Антонова.

«Мечты сбываются и не сбываются»: Рудковская оценила перспективы Бузовой на «Евровидении»
Рудковская не верит в успех Бузовой на "Евровидении"/http://globallookpress.com/

Продюсер Яна Рудковская в эфире вечернего шоу «Все к лучшему» с Юлией Барановской на «Русском радио» ответила на вопрос ведущей, что она думает о перспективах певицы Ольги Бузовой поехать на главный европейский музыкальный конкурс «Евровидение». В последнее время об этом говорят все чаще. При этом и сама Бузова уже не раз намекала, что хотела бы показать себя Европе во всей красе.

Яна Рудковская. Фото
Рудковская высказалась о перспективах Бузовой на «Евровидении»/http://globallookpress.com/

«Мечты сбываются и не сбываются. Так поется в песне Юрия Антонова», — напела продюсер, отвечая на скользкий вопрос.

При этом она подчеркнула, что ее подопечный Дима Билан рассматривает возможность в третий раз поехать на конкурс. Она считает, что у него будут все шансы на победу. Юлия Барановская сказала, что в следующем году на «Евровидение» скорее всего поедет музыкант Александр Панайотов. Сама Рудковская не верит, что у этого певца будут шансы на успех. «Думаю, это будет ошибкой. Он классный парень, но не для «Евровидения», — заявила она.

Продюсер Яна Рудковская в 2008 году смогла привести своего подопечного Диму Билана к победе на главном европейском музыкальном конкурсе. После этого ни одному российскому музыканту он пока не покорился.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вечернее шоу "Все к лучшему"Дима БиланОльга БузоваЮлия БарановскаяЯна Рудковская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мечты сбываются и не сбываются»: Рудковская оценила перспективы Бузовой на «Евровидении»
Интересно?
Поделись с друзьями: