«Мечты сбываются и не сбываются»: Рудковская оценила перспективы Бузовой на «Евровидении»

Продюсер Яна Рудковская в эфире вечернего шоу «Все к лучшему» с Юлией Барановской на «Русском радио» ответила на вопрос ведущей, что она думает о перспективах певицы Ольги Бузовой поехать на главный европейский музыкальный конкурс «Евровидение». В последнее время об этом говорят все чаще. При этом и сама Бузова уже не раз намекала, что хотела бы показать себя Европе во всей красе.

«Мечты сбываются и не сбываются. Так поется в песне Юрия Антонова», — напела продюсер, отвечая на скользкий вопрос.

больше по теме Рудковская вспомнила слова Пугачевой после сплетен об изменах мужа Продюсер считает, что нет ничего плохого в повышенном внимании к ее персоне.

При этом она подчеркнула, что ее подопечный Дима Билан рассматривает возможность в третий раз поехать на конкурс. Она считает, что у него будут все шансы на победу. Юлия Барановская сказала, что в следующем году на «Евровидение» скорее всего поедет музыкант Александр Панайотов. Сама Рудковская не верит, что у этого певца будут шансы на успех. «Думаю, это будет ошибкой. Он классный парень, но не для «Евровидения», — заявила она.

Продюсер Яна Рудковская в 2008 году смогла привести своего подопечного Диму Билана к победе на главном европейском музыкальном конкурсе. После этого ни одному российскому музыканту он пока не покорился.