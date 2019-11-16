Рудковская вспомнила слова Пугачевой после сплетен об изменах мужа

Продюсер Яна Рудковская в эфире вечернего шоу «Все к лучшему» с Юлией Барановской на Русском радио» ответила на вопрос ведущей, как она относится к постоянным сплетням вокруг своей персоны. Напомним, что сейчас активно обсуждается новость, что якобы супруг продюсера фигурист Евгений Плющенко живёт на две семьи. СМИ пишут, что у него роман с моделью из Санкт-Петербурга.

«Я вспоминаю в такие моменты слова Аллы Пугачевой, которая всегда говорила, что хуже, если о тебе ничего не говорят. При этом я ведь совсем не даю интервью. Но за прошлый год оказалась в двадцатке Яндекса по цитируемости. Я ничего не комментирую, но все высасывается из пальца», — сказала Яна Рудковская.

Продюсер отметила, что сейчас вся страна активно обсуждает реалити-шоу «Яна Супер», где она рассказывает о своей жизни начистоту. «Меня Ксюша Собчак уговорила делать это шоу. Если бы не Ксюша, то я не стала бы в нем участвовать. Мы уже отсняли десять серий, осталось всего три. Скажу честно, после шестой серии у меня наступил какой-то надлом. Я так устала. Поняла, что я не робот, а человек», — сказала Рудковская.

Продюсер также добавила, что ее шоу помогает оставаться вместе одной известной паре. При этом фамилии этих людей она предпочла не называть. «Мы ведь в нем поднимаем многие социальные проблемы. К примеру, суррогатное материнство. Мамочки ведь никак не защищены. Рассказываем об отношениях родителей в разводе. Когда один из пары не дает видеться с ребенком второй половине», — подчеркнула Яна Рудковская.