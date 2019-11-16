Билан едва не устроил драку в новом реалити-шоу Рудковской

Певец Дима Билан едва не подрался в новом реалити-шоу «Яна Супер», где рассказывается о жизни продюсера Яны Рудковской, близкой подруги музыканта, и ее семьи. Об этом рассказала сама супруга фигуриста Евгения Плющенко в эфире вечернего шоу с Юлией Барановской «Все к лучшему» на «Русском радио».

По ее словам, этот эпизод будет показан в одной из серий реалити-шоу. Вместе с Биланом в тот день Рудковская была на «Новой волне». Они танцевали медленный танец. «Этот человек исподтишка стал о нас нелицеприятно говорить. Дима Билан об этом узнал. Он сказал мне: «Я ему сейчас набью морду». В итоге этому человеку, известному, кстати, артисту, просто повезло. Дима за ним побежал, но того, видимо, предупредили, и он просто сбежал», — сказала Яна Рудковская.

В студии также речь зашла о том, не срежиссировано ли все шоу заранее. Как сказала Рудковская, в ее жизни ничего нельзя придумать, поэтому какой-то заранее написанный сценарий просто исключен. Можете считать, что существует сценарий, но его на самом деле нет. Просто в жизни случаются такие моменты, которые нельзя придумать», — заметила продюсер.

Реалити-шоу «Яна Супер» бьет все рейтинги популярности. Пока вышла только одна серия. В ближайшее время будет продолжение нашумевшего проекта.