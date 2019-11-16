НОВОСТИ

«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище»: Миро осудила Шепелева за новый роман

По словам блогера, телеведущий очень быстро забыл женщину, которая подарил ему сына.

«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище»: Миро осудила Шепелева за новый роман
Шепелев сейчас живет с Екатериной Тулуповой/http://globallookpress.com/

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» нелестно отозвалась о телеведущем Дмитрии Шепелеве. Как известно, недавно он признался, что у него роман с дизайнером Екатериной Тулуповой. Четыре года назад Шепелев похоронил свою супругу певицу Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга.

Миро напомнила, что ради рождения ребенка от Шепелева в свое время Жанна Фриске пошла на «жесткую гормоналку». В итоге все обернулось неизлечимым диагнозом. Она отметила, что в этом есть и вина «врачей-коновалов, которые влезают своими препаратами в тонкую настройку организма женщины».

Как отметила Миро, о Фриске Шепелев уже давно забыл. Максимум на что он сподобится в будущем – поставить снимок некогда любимой женщины рядом с кроватью сына. Сам же Шепелев и его новая возлюбленная будут жить припеваючи и не вспоминать прошлое. Миро считает, что это неправильно и так поступать нельзя.

«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище. Она ведь хотела угодить Шепелеву, родить ему сына, но умерла. И теперь — кому она там нужна? Правильный ответ: никому», — заметила Лена Миро.

В конце поста она пофилософствовала на тему того, что все люди на самом деле жертвы. Они пытаются кому-то угодить, но о них самих очень быстро забывают, как только с ними происходит несчастье. Блогер призвала задуматься над этим явлением и сделать правильные выводы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ШепелевЕкатерина ТулуповаЖанна ФрискеЛена МироПлатон Шепелев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище»: Миро осудила Шепелева за новый роман
Интересно?
Поделись с друзьями: