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Евгения Плющенко заподозрили в романе с моделью из Санкт-Петербурга

Поговаривают, что фигурист уже два с половиной года живет на две семьи.

Евгения Плющенко заподозрили в романе с моделью из Санкт-Петербурга
Плющенко подозревают в романе на стороне/http://globallookpress.com/

Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко подозревают в романе с моделью из Санкт-Петербурга. Поговаривают, что спортсмен уже два с половиной года живет на две семьи. В десятую годовщину свадьбы со своей супругой продюсером Яной Рудковской он, по слухам, уехал отдыхать с новой девушкой. Его жене пришлось публиковать архивные снимки, на которых она вместе с любимым супругом.

Евгенитй Плющенко с женой. Фото
Плющенко подозревают в романе с моделью/http://globallookpress.com/

Любопытно, что когда Рудковская узнала об изменах мужа, то не стала устраивать истерик. Она наоборот попыталась закрепить их союз. Пара обвенчалась. Впрочем, это не помогло. Плющенко продолжил встречаться с моделью.

Про новую девушку Плющенко известно, что она живет в Санкт-Петербурге рядом с родителями фигуриста. Спортсмен даже порой берет ее на светские тусовки. На вопросы, кто появился рядом с ним он предпочитает не отвечать.

Коллега фигуриста рассказал, что Евгений обеспечивает и свою новую пассию, и Рудковскую. При этом он почему-то не хочет уже принять решение – оставить жену и сына и спокойно жить с моделью. «Это длится уже довольно долго, и я удивляюсь его терпению. Другой бы уже плюнул на все и расставил точки над i», — утверждает коллега фигуриста, слова которого приводит портал «7 дней».

Отметим, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская уже много лет счастливы в браке. Они познакомились, когда готовили певца Диму Билана к выступлению на «Евровидении». В команду к музыканту был привлечен Плющенко. После у звезд завязался роман. После свадьбы на свет появился их совместный сын Александр Плющенко. Мальчик сейчас активно занимается фигурным катанием и делаем успехи. Он уже побеждал на престижных соревнованиях среди детей. Причем Саша обыгрывал даже ребят, которые старше его на несколько лет.

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Тэги:

Александр ПлющенкоЕвгений ПлющенкоСанкт-ПетербургЯна Рудковская
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Евгения Плющенко заподозрили в романе с моделью из Санкт-Петербурга
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