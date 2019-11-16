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Наталья Штурм купила дом на Ямайке

Со временем певица намерена перевезти туда членов своей семьи.

Наталья Штурм купила дом на Ямайке
НАТАЛИЯ ШТУРМ/ФОТО: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/B2_D_NWLTXM/

Исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм не откажется от возможности попутешествовать. Ее Instagram полон снимком из самых разных стран. Так, например, осень артиста встретила в Испании, а сейчас отдыхает в экзотической Ямайке.

Но не все так просто. В этот раз, пораженная красотами страны, Наталья решила закрепиться здесь основательно и купила небольшой дом. В настоящее время там идет ремонт, так что пока звезда живет в гостинице.

«Какая здесь красота. Проснулась, а передо мной море. Растения под два метра перед глазами», — восхищалась пейзажем артистка в своем микроблоге.

В будущем, как сообщает «Собеседник», артистка намерена перевезти сюда свою семью, когда дети закончат учебу. Да и мама Штурм поддержала решение дочери, мол, писать можно, где угодно. При этом певица признается, что на Ямайке также хорошо, как в Испании, которая ей порядком поднадоела, но вот язык пригодился.

Напомним, ранее портал Teleprogramma.pro сообщал о том, что на отдыхе в это европейской стране ей даже пришлось повздорить с местным жителем из-за пляжного зонтика.

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испанияНаталья ШтурмШтурм отпускШтурм последние новостиЯмайка
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Наталья Штурм купила дом на Ямайке
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