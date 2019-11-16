НОВОСТИ

56-летний Михаил Ефремов впервые стал дедушкой

Внучку Аллу актеру родила супруга его сына Николая.

56-летний Михаил Ефремов впервые стал дедушкой
Михаил Ефремов. Фото: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/EFREMOVMOFFICIAL/

Актер Михаил Ефремов на весь интернет и всю страну радостно сообщил крайне важную для него самого и его семьи новость. В свои 56 лет он впервые стал дедушкой. А актриса Евгения Добровольская, третья супруга звезды, соответственно, бабушкой. Жена их общего сына Николая Влада Киселева родила девочку. Малышку назвали Аллой, возможно, в честь ее прабабушки актрисы Аллы Покровской, которая умерла летом этого года в возрасте 81 года.

«Так вот, интернет, я — дед. Алла Николаевна», — сказал актер.

Напомним, Николай Ефремов и Влада вместе уже пять лет, но официально оформить свои отношения они решили оформить только в июле 2019 года. Михаил Ефремов смог побывать на торжестве и поздравить молодых, а вот Евгения Добровольская, увы, нет. Дело в том, что о свадьбе молодожены сообщили ей всего за два дня до торжества.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актерАлла ПокровскаяЕвгения ДобровольскаяМихаил ЕфремовНикита Ефремоврождение внучки
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
56-летний Михаил Ефремов впервые стал дедушкой
Интересно?
Поделись с друзьями: