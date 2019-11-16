56-летний Михаил Ефремов впервые стал дедушкой

Актер Михаил Ефремов на весь интернет и всю страну радостно сообщил крайне важную для него самого и его семьи новость. В свои 56 лет он впервые стал дедушкой. А актриса Евгения Добровольская, третья супруга звезды, соответственно, бабушкой. Жена их общего сына Николая Влада Киселева родила девочку. Малышку назвали Аллой, возможно, в честь ее прабабушки актрисы Аллы Покровской, которая умерла летом этого года в возрасте 81 года.

«Так вот, интернет, я — дед. Алла Николаевна», — сказал актер.

Напомним, Николай Ефремов и Влада вместе уже пять лет, но официально оформить свои отношения они решили оформить только в июле 2019 года. Михаил Ефремов смог побывать на торжестве и поздравить молодых, а вот Евгения Добровольская, увы, нет. Дело в том, что о свадьбе молодожены сообщили ей всего за два дня до торжества.