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Реальные супрегерои: мужчина в реактивном костюме установил рекорд свободного полета

Инженер выглядел, как настоящий Железный человек из «Мстителей».

Реальные супрегерои: мужчина в реактивном костюме установил рекорд свободного полета
Фото: instagram.com/takeongravity

Фильмы про супергероев, способных на настоящие чудеса, возможно, скоро перестанут быть фантазией. Халка даст бог у нас так и не появится, но может быть будет собственный Железный человек.

Британский инженер Ричард Браунинг в эту пятницу установил мировой рекорд в полете. Для этого ему не понадобились ни самолет ни даже воздушный шар. В воздух мужчину поднял разработанный им реактивный костюм.

На видео, опубликованном в Инстаграме, Браунинг поднялся в воздух и пролетел над Брайтонским пирсом, развивая скорость 136 км/ч. Стоит отметить, что это уже не первое испытание суперкостюма. Два года назад инженер поднимался к небу, но увеличить корость больше, чем до 51 км/ч ему не удалось. Новый рекорд британца попал в Книгу рекордов Гиннеса.

До 2017 года Браунинг служил в военно-морском флоте Великобритании. Но затем покинул пост и основал компанию Gravity Industries,которая в конечном счете и стала разработчиком первого в мире реактивного костюма.

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Железный человекКнига рекордов Гиннессареактивный костюмрекордсупергерои
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Реальные супрегерои: мужчина в реактивном костюме установил рекорд свободного полета
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