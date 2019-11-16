Реальные супрегерои: мужчина в реактивном костюме установил рекорд свободного полета

Фильмы про супергероев, способных на настоящие чудеса, возможно, скоро перестанут быть фантазией. Халка даст бог у нас так и не появится, но может быть будет собственный Железный человек.

Британский инженер Ричард Браунинг в эту пятницу установил мировой рекорд в полете. Для этого ему не понадобились ни самолет ни даже воздушный шар. В воздух мужчину поднял разработанный им реактивный костюм.

На видео, опубликованном в Инстаграме, Браунинг поднялся в воздух и пролетел над Брайтонским пирсом, развивая скорость 136 км/ч. Стоит отметить, что это уже не первое испытание суперкостюма. Два года назад инженер поднимался к небу, но увеличить корость больше, чем до 51 км/ч ему не удалось. Новый рекорд британца попал в Книгу рекордов Гиннеса.

До 2017 года Браунинг служил в военно-морском флоте Великобритании. Но затем покинул пост и основал компанию Gravity Industries,которая в конечном счете и стала разработчиком первого в мире реактивного костюма.