Владимир Машков рассказал, что учился на актера 8,5 лет

За это время актер сменил несколько театральных училищ.

Актер и худрук «Табакерки» Владимир Машков стал одним из героев пятничного выпуска шоу «Вечерний Ургант», в котором рассказал о том, что учился на актера ни много ни мало восемь с половиной лет.

больше по теме Машков появится перед зрителями в горностаевой мантии и дорогой короне В спектакле «Ревизор» он уже во второй раз в своей жизни сыграл Городничего.

Главным образом потому, что, как ни странно, в театральные учебные заведения будущая звезда поступал не с первого раза. Возможно, изначально попасть в училище Владимиру Машкову помогла рандолевая фикса, которую он поставил себе еще в старших классах школы.

«Я разговаривал, чтобы ее видно было. Педагоги в школе старались не обращать внимание. А учитель физики, видя на мне «своего», просил сходить за пивом», — рассказывает Владимир.

После школы в новосибирское театральное училище с первой попытки поступить не удалось. Поэтому молодой Машков уехал в Красноярск, но потом все же снова вернулся в Новосибирск. По словам актера, со второй попытки в училище он попал из-за недобора мальчиков.

Когда Владимира выгнали из учебного заведения, он уехал покорять Москву и там уже попытался поступить в вузы. И снова не с первой попытки. Но судьба улыбнулась ему, когда он работал в производственном цехе в театре Олега Табакова.