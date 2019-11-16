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Владимир Машков рассказал, что учился на актера 8,5 лет

За это время актер сменил несколько театральных училищ.

Владимир Машков рассказал, что учился на актера 8,5 лет
Владимир Машков. ЛАРИСА КУДРЯВЦЕВА/КП

Актер и худрук «Табакерки» Владимир Машков стал одним из героев пятничного выпуска шоу «Вечерний Ургант», в котором рассказал о том, что учился на актера ни много ни мало восемь с половиной лет.

Главным образом потому, что, как ни странно, в театральные учебные заведения будущая звезда поступал не с первого раза. Возможно, изначально попасть в училище Владимиру Машкову помогла рандолевая фикса, которую он поставил себе еще в старших классах школы.

«Я разговаривал, чтобы ее видно было. Педагоги в школе старались не обращать внимание. А учитель физики, видя на мне «своего», просил сходить за пивом», — рассказывает Владимир.

После школы в новосибирское театральное училище с первой попытки поступить не удалось. Поэтому молодой Машков уехал в Красноярск, но потом все же снова вернулся в Новосибирск. По словам актера, со второй попытки в училище он попал из-за недобора мальчиков.

Когда Владимира выгнали из учебного заведения, он уехал покорять Москву и там уже попытался поступить в вузы. И снова не с первой попытки. Но судьба улыбнулась ему, когда он работал в производственном цехе в театре Олега Табакова.

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Тэги:

Владимир МашковИван УргантОлег ТабаковПрограмма «Вечерний Ургант»Театр Олега Табакова
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Владимир Машков рассказал, что учился на актера 8,5 лет
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