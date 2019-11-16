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Работа на износ: сайт предлагает смотреть рождественские фильмы за деньги

Оплата труда приятно удивит будущих соискателей.

Работа на износ: сайт предлагает смотреть рождественские фильмы за деньги
Фото: Pixabay.com

Семейные фильмы про новый год и рождество являются неотъемлемым атрибутом праздников. Некоторые картины просматриваются каждый год, но все равно не надоедают, а ведь киноиндустрия заботится о своем клиенте и выпускает новые ленты каждую зиму.

Но оказывается, просмотр любимых фильмов может быть не только отдыхом, но и работой. Сервис Hallmark Dream Job объявил конкурс на вакансию человека, который будет смотреть праздничные картины.

«Мы ищем любителя рождественских и семейных драм, готового посмотреть 24 рождественских фильма Hallmark за 12 дней», — говорится на сайте.

Победитель конкурса получит 1000 долларов, подписку на потоковое вещание и «комплект для просмотра фильмов» — маленькую елку с игрушками, какао и печенье.

Всем кандидатом предлагается записать видеопрезентацию и прислать ее на сайт. В ролике необходимо рассказать, почему именно вас следует доверить эту серьезную работу, сообщает Upi.

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Работа на износ: сайт предлагает смотреть рождественские фильмы за деньги
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