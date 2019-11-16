Настоящее свинство: дикие кабаны разорили тайник с наркотиками на 17 000 евро

Животные и не догадываются, какую свинью подложили преступникам.

Преступной банде в Тоскане буквально подложили свинью. Надежно, как они думали, спрятанный в лесу кокаин нашли дикие свиньи и устроили отличную вечеринку.

Правонарушители регулярно осуществляли перевозки запрещенных веществ через границу. В промежутках между поездками они упаковывали кокаин в пластиковые контейнеры и закапывали в землю в лесу.

Очевидно запах наркотиков оказался слишком сильным и притягательным для диких животных. Они выкопали запас наркоторговцев, стоимость которого оценивается в 17 тысяч долларов, и частично съели его, а частично разбросали по траве.

По данным Sky, в настоящее время преступники задержаны и помещены под стражу.