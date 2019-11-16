«Фантастическая»: Константин Меладзе не устоял перед красотой участницы «Голоса»

Оксана Симон стала очередной участницей слепых прослушиваний восьмого сезона проекта «Голос». Она призналась, что ее задача — «повернуть хотя бы одно кресло». «Иностранка», — сделал вывод Сергей Шнуров на первых нотах зажигательной латиноамериканской песни, которую выбрала участница для исполнения.

К сожалению, никто из наставников не повернулся к участнице. Однако, увидев Оксану, Константин Меладзе явно был приятно удивлен ее внешностью. «Ай-ай-ай», — только и смог сказать он. Полина Гагарина отметила, что участница выпадала из ритма. Валерий Сюткин также признался, что ждал, когда участница покажет всю мощь своего голоса, но этого так и не произошло.

«Мне вообще показалось поначалу, что это поет парень маленького роста», — признался Константин Меладзе. «Откровенно говоря, мне подбирать слова сейчас непросто. Какая все-таки фантастическая у вас внешность. Мне очень жаль, что мы не расслышали эту внешность в вашем исполнении, голосе. Настолько она разнится с вашим исполнением этой песни, что нет слов и очень жаль», — подвел итог наставник.