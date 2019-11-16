Немецкие ученые предложили считать шопинг в интернете психическим расстройством

Немецкие ученые предложили признать интернет-покупки психическим расстройством. Свою позицию они объясняют тем, что до последнего времени в мире уже общепризнанной проблемой стала проблема неконтролируемых приобретений, не взирая на цену, качество и потребность в товаре, в обычных магазинах.

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Теперь же людей, совершающих такие компульсивные покупки, стало гораздо больше из-за мощного развития интернет-торговли. Зависимостью совершать покупки в сети, по мнению исследователей, страдает уже каждый двадцатый человек, а это, кстати, пять процентов населения земного шара, пишет The Times.

Исследователи подчеркивают, что компульсивные покупки опасны не только для семейного бюджета, но и грозят стрессом, депрессией и проблемами в семье. При этом чаще всего в группе риска оказываются молодые люди. И если интернет-шопинг будет диагнозом, то это можно будет лечить.