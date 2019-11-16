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Водитель школьного автобуса разоблачил «карлика-зайца»

До выяснения обстоятельство водитель вызывал гнев прохожих.

Водитель школьного автобуса разоблачил «карлика-зайца»
Фото: Pixabay.com

Необычное видео стало настоящей сенсацией в Сети. На записи, разъяренный водитель школьного автобуса открывает двери и с силой вышвыривает на землю ребенка, выкрикивая «убирайся из моего автобуса», добавляя ругательства.

Возле транспортного средства возникла настоящая паника. Одна чернокожая женщина бросалась на водителя с криками «Ты псих, это же чертов ребенок!» и собиралась немедленно вызвать полицию.Другие прохожие стояли кто в ужасе, кто с осуждением на лице.

Когда же пострадавшего малыша бросились поднимать, выяснилось, что это карлик в пуховике с меховым капюшоном и детским рюкзачком за плечами. В последствии в Сети появился другой ролик, где ясно видно, как водитель, «ребенок» и даже женщина, бросающаяся на водителя, это одна команда, которая решила снять вирусное видео.

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Водитель школьного автобуса разоблачил «карлика-зайца»
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