Водитель школьного автобуса разоблачил «карлика-зайца»

Необычное видео стало настоящей сенсацией в Сети. На записи, разъяренный водитель школьного автобуса открывает двери и с силой вышвыривает на землю ребенка, выкрикивая «убирайся из моего автобуса», добавляя ругательства.

Возле транспортного средства возникла настоящая паника. Одна чернокожая женщина бросалась на водителя с криками «Ты псих, это же чертов ребенок!» и собиралась немедленно вызвать полицию.Другие прохожие стояли кто в ужасе, кто с осуждением на лице.

Когда же пострадавшего малыша бросились поднимать, выяснилось, что это карлик в пуховике с меховым капюшоном и детским рюкзачком за плечами. В последствии в Сети появился другой ролик, где ясно видно, как водитель, «ребенок» и даже женщина, бросающаяся на водителя, это одна команда, которая решила снять вирусное видео.