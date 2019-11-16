$ 4 тысячи и настоящий зайчик: что современные дети просят на Рождество

Рождество и Новый год уже не за горами. Самые предусмотрительные люди начинают уже сейчас готовить подарки близким. Особенное внимание уделяется презентам для детей, ведь для них зимние праздники это пока настоящее чудо и сказка.

Но не все современные дети верят в волшебство, кто-то из них вполне трезво стоит на ногах уже сейчас. В Сети недавно прошел флешмоб, по условиям которого родители должны были открыто выложить списки подарков, которые их дети составили на Рождество.

Больше всего шума наделал список одной маленько девочки, чей отец сфотографировал его и выложил в Twitter c подписью: «Моя дочь вероятно сошла с ума».

В списке оказались самые противоречивые пункты. Так, девочка попросила айфон последней модели, ноутбук и наушники этого же производителя, одежду, декоративную косметику, украшения и парфюм Chanel. Но поскольку она все же остается хоть и практичным, но все же ребенком она добавила в список кукол, розовую уточку и самые трогательные пункты — настоящего зайчика и одежду для него. Но больше всего шокировала просьба о 4 тысячах долларов, сообщает Mirror.

Пользователи пришли в восторг от такого вишлиста. Твит собрал более 85 000 лайков, 16 000 ретвитов и 3600 комментариев.

«4 тысячи долларов! Она собралась уехать от вас», «Это прекрасно! Вот это — ах, да и еще 4 тысячи долларов», «4 штуки и одежда для зайчика. Боже, я уже люблю эту девчонку», — написали комментаторы.