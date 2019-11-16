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Лена Миро сравнила убитую возлюбленную доцентом Соколовым с проституткой

Блогер уверена, что Анастасия прекрасно знала, как использовать свое тело, чтобы иметь пятерки и аспирантуру.

Лена Миро сравнила убитую возлюбленную доцентом Соколовым с проституткой
ОЛЕГ СОКОЛОВ. ФОТО: НTTPS://SCIENCE.THEORYANDPRACTICE.RU/PRESENTERS/17802

Убийство аспирантки Анастасии Ещенко ее любовником, доцентом Олегом Соколовым вызвало огромный резонанс не только в России. Жестокое преступление попало и в передовицы зарубежных СМИ. Обсуждалось и неоднозначное прошлое ученого, и собственно, мезальянс преподавателя и аспирантки.

По следам многочисленных публикаций о произошедшем высказалась и известный блогер Лена Миро в своем ЖЖ, которую заинтересовала переписка Анастасии с подругой. Лена отметила, девушка намекает на некую романтику в их отношениях, мол, бултыхали ногами в Неве, а когда он бежал к ней, у Соколова слетел ботинок. Но блогер скептически пишет, что за пятерки, можно сказать все, что угодно, ведь глупа же она была в самом деле.

При этом Миро замечает, что встречалась Настя с Соколовым, зная, что он женат, и даже писала о супруге ученого приятельнице.

«Она все знает, но ей так удобно. В общем, это в любом случае должно быть его решение».

Это, по словам Лены, аспирантка пишет о разводе ученого, который, как казалось девушке, должен уйти от жены, потому что она спит с ним уже два года.

«Если Ещенко решила использовать своё молодое тело вот таким образом, это — ее выбор, но для меня ее поведение мало чем отличается от проституции, уж простите», — заключает Лена Миро.

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блогержестокое убийствоЛена МироОлег Соколов
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Лена Миро сравнила убитую возлюбленную доцентом Соколовым с проституткой
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