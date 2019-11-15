НОВОСТИ

Вслед за Алибасовым: известный российский математик глотнул «Крота»

Ученый находится в больнице, где за его жизнь борются врачи.

Вслед за Алибасовым: известный российский математик глотнул «Крота»
Фото: Pixabay.com

История Бари Алибасова, летом по ошибке выпившего средство для прочистки труб «Крот», наделала много шума. Страна сперва держала кулачки за продюсера, а потом решила, что отравление было пиар ходом для привлечения внимания.

Но вслед за Алибасовым жертвой «Крота» стал человек, далекий от шоубизнеса. Стало известно, что химикат выпил 92-летний известный российский математик, преподаватель МГУ Олег Ивашёв-Мусатов.

В настоящее время педагог находится в реанимации, медики спасают его жизнь, передает «Пятый канал». Адвокат Андрей Комиссаров, представляющий интересы Бари Алибасова в рамках судебного спора продюсера с производителем средства для прочистки труб «Крот» выразил готовность помочь пострадавшему светилу науки.

PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин заявил, что задача математика — поправиться, а юрист готов сделать все необходимое, чтобы убрать опасную упаковку токсичного бытового средства с рынка.

«Мы искренне желаем пострадавшему скорейшего выздоровления и минимальных последствий для здоровья. Самое главное в данный момент, чтобы Олег Ивашёв-Мусатов выздоровел, а дальше адвокат Андрей Комиссаров, если будет такая возможность, свяжется с ним, и мы вместе будем бороться с опасной упаковкой, которая угрожает здоровью людей», – заявил Горожанкин.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари АлибасовКротнесчастный случайОлег Ивашёв-Мусатовотравлениереанимация
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вслед за Алибасовым: известный российский математик глотнул «Крота»
Интересно?
Поделись с друзьями: