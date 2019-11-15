Вслед за Алибасовым: известный российский математик глотнул «Крота»

Ученый находится в больнице, где за его жизнь борются врачи.

История Бари Алибасова, летом по ошибке выпившего средство для прочистки труб «Крот», наделала много шума. Страна сперва держала кулачки за продюсера, а потом решила, что отравление было пиар ходом для привлечения внимания.

Но вслед за Алибасовым жертвой «Крота» стал человек, далекий от шоубизнеса. Стало известно, что химикат выпил 92-летний известный российский математик, преподаватель МГУ Олег Ивашёв-Мусатов.

В настоящее время педагог находится в реанимации, медики спасают его жизнь, передает «Пятый канал». Адвокат Андрей Комиссаров, представляющий интересы Бари Алибасова в рамках судебного спора продюсера с производителем средства для прочистки труб «Крот» выразил готовность помочь пострадавшему светилу науки.

PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин заявил, что задача математика — поправиться, а юрист готов сделать все необходимое, чтобы убрать опасную упаковку токсичного бытового средства с рынка.

«Мы искренне желаем пострадавшему скорейшего выздоровления и минимальных последствий для здоровья. Самое главное в данный момент, чтобы Олег Ивашёв-Мусатов выздоровел, а дальше адвокат Андрей Комиссаров, если будет такая возможность, свяжется с ним, и мы вместе будем бороться с опасной упаковкой, которая угрожает здоровью людей», – заявил Горожанкин.