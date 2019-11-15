«Сумасшедший дед»: обвинившая Титомира в изнасиловании порноактриса скрывается

25-летняя актриса Ангелина Дорошенкова обвиняет Богдана Титомира в попытке изнасилования и избиении. В программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» девушка рассказала о подробностях нападения.

По ее словам, с Титомиром они познакомились задолго до неприятного инцидента. Музыкант показался ей копанейским, общительным и очень дружелюбным. Ей казалось, что он искренне проявляет к ней интерес. Тем сильнее ее удивило поведение артиста.

Сейчас девушка вынуждена скрываться в Сочи, потому что опасается мести со стороны Титомира.

«Мне уже поступали угрозы. Я не знаю, на что он способен, но я думаю, он может что-то мне сделать. Это не сумасшедший подросток какой-то, которого можно не бояться, а реально сумасшедший дед, которого стоит опасаться», — заявила Ангелина.

Актриса выразила предположение, что мужчины в принципе не боятся обижать женщин и рассчитывают, что они не станут просить помощи из страха расправы. Но она не намерена бояться и хочет, чтобы ее историю узнали все.

«Я не буду об этом молчать, я хочу, чтобы общественность как-то отреагировала на это. Я хочу, чтобы Богдан Титомир понес наказание», — подытожила она.

Напомним, новость о нападении Титомира на Дорошенкову появилась почти неделю назад. Ангелина рассказала о происшествии в ссоцсетях и попросила друзей о помощи.