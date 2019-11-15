Бережливая Кейт Миддлтон в третий раз выходит в свет в одном и том же костюме

Кейт Миддлтон многие поклонницы считают настоящей иконой стиля. Герцогиня Кембриджская действительно выглядит всегда очень достойно, по королевски изысканно, но при этом не забывает о модных тенденциях.
Но похоже, что супруга принца Уильяма немного устала наряжаться. На днях она посетила новый детский хоспис The Nook в графстве Норфолк. Внимательные фанаты, рассматривая фотографии, заметили, что Кейт надела костюм, в котором уже выходила в люди как минимум дважды.
Для похода к детям герцогиня выбрала комплект от Oscar de la Renta, состоящий из укороченного жакета на пуговицах и расклешенной юбки лилового цвета. Многие даже шутили, что Миддлтон заранее начала репетировать роль королевы и подобно ее величеству перешла на костюмы ярких расцветок.
Комплект Кейт дополнила плотными черными колготками, туфлями на каблуке от Gianvito Rossi и сумочкой Apspinal x Beulah. В январе этого года тот же костюм, но с другими аксессуарами герцогиня надела для посещения отдела костюмов Королевского оперного театра, сообщает People.