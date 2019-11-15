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Под Иркутском кошечка спасла маленького братика, которого переехал поезд

Умное животное догадалось привести человека на место трагедии, а тот отвез раненного к ветеринару.

Под Иркутском кошечка спасла маленького братика, которого переехал поезд
Кошка спасал жизнь своему братику. Фото: Olga Sokolova/Russian Look

История о любви и сострадания пришла из Иркутской области.

Местный житель Игорь Садовский отдыхал на своей даче, когда заметил на улице жалобно мяукавшую кошечку. Он подумал, что животное просто кричало о голода, но, когда подошел к нему, заметил странность: киска отбегала от мужчины, но постоянно оборачивалась, как будто звала за собой.

Иркутянин решил пойти за ней и вышел к железной дороге. Там его ждал неприятный сюрприз — кошка привела его к маленькому рыженькому котенку, который лежал на рельсах окровавленными лапками.

Оказалось, что проходящий мимо состав оторвал малыш заднюю лапку и сильно ранил переднюю. Мужчина сжалился над животным и отвез его к ветеринару.

Как передает «Комсомольская правда», врачи спасли переднюю лапку котенка. Он поправился за несколько дней и сейчас учится ходить на трех конечностях.

Игорь временно приютил у себя и раненного котика, и его сестренку, дав им имена Сима и Гарри. Волонтеры бросили клич, чтобы найти малышам заботливый дом. Для девочки хозяев нашли тут же, а вот малыш-инвалид пока остается у своего спасителя, хотя у того уже есть четыре кошки и две собаки.

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Под Иркутском кошечка спасла маленького братика, которого переехал поезд
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