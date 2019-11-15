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Бедный Чарли: в Петербурге машина сбила песика в черном комбинезоне

Перед этим малыш сбежал от хозяйки.

Бедный Чарли: в Петербурге машина сбила песика в черном комбинезоне
Йоркширского терьера в Петербурге ждала печальная судьба. Фото: Alexander Novikov/Global Look Press

Все собаки попадают в рай. Будем в это верить. Одна из историй с пропавшим питомцем в Петербурге окончилась трагично. Хозяйка потеряла песика породы йоркширский терьер на улице Десантников, о чем написала в социальных сетях несколько дней назад.

«Отзывается на кличку Чарли. Очень добрый и ласковый. Был в черном комбинезоне с красной шлейкой», — сообщила женщина.

Приметы помогли местным жителям обнаружить пропавшее животное, правда, она уже было мертво. Трупик Чарли в черном комбинезончике нашли на газоне Ленинского проспекта 14 ноября.

Судя по всему, собачку сбила машина. Водитель мог даже не заметить маленького питомца перед своим автомобилем. Как сообщает «Комсомольская правда», жители Петербурга разразились негодованием после этого случая, ругая хозяев, которые выгуливают собак без поводка.

Только все эти комментарии бедняге Чарли уже не помогут…

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Бедный Чарли: в Петербурге машина сбила песика в черном комбинезоне
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