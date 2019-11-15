Исчезнувшую мать Александра Носика удалось найти

Женщина жива, но в полусознательном состоянии.

Пропавшая 14 ноября 75-летняя советская актриса Мария Стерникова нашлась. Как сообщает Интернет-канал Mash, волонтеры, бросившиеся на поиски артистки, обнаружили ее в одной из московских больниц. Женщина жива, но находится в полусознательном состоянии.

Родственники приехали за ней и в ближайшее время заберут актрису домой.

Напомним, страдающая от болезни Альцгеймера Стерникова пропала, когда гуляла вместе со своей собакой и сиделкой. На некоторое время приставленная к ней женщина отвлеклась на животное и не заметила, как актриса исчезла.

Сиделка позвонила в полицию, к поискам были подключены волонтеры. К счастью, эта история закончилась хорошо.

Добавим, что Мария Стерникова играла в советских фильмах «С любимыми не расставайтесь» и «Гостья из будущего», она мама актера Александра Носика.