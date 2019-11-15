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Исчезнувшую мать Александра Носика удалось найти

Женщина жива, но в полусознательном состоянии.

Исчезнувшую мать Александра Носика удалось найти
Пропавшую актрису нашли в больнице. Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Пропавшая 14 ноября 75-летняя советская актриса Мария Стерникова нашлась. Как сообщает Интернет-канал Mash, волонтеры, бросившиеся на поиски артистки, обнаружили ее в одной из московских больниц. Женщина жива, но находится в полусознательном состоянии.

Родственники приехали за ней и в ближайшее время заберут актрису домой.

Мария Стерникова
Мария Стерникова. ФОТО: KINO-TEATR.RU

Напомним, страдающая от болезни Альцгеймера Стерникова пропала, когда гуляла вместе со своей собакой и сиделкой. На некоторое время приставленная к ней женщина отвлеклась на животное и не заметила, как актриса исчезла.

Сиделка позвонила в полицию, к поискам были подключены волонтеры. К счастью, эта история закончилась хорошо.

Добавим, что Мария Стерникова играла в советских фильмах «С любимыми не расставайтесь» и «Гостья из будущего», она мама актера Александра Носика.

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Тэги:

болезнь Альцгеймеразвезды советского киноМария СтерниковаМосква
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Исчезнувшую мать Александра Носика удалось найти
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