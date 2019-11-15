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Живет на две семьи: в Сети обсуждают питерскую соперницу Рудковской

Сплетники судачат, что в звездной семье не все гладко.

Живет на две семьи: в Сети обсуждают питерскую соперницу Рудковской
Евгений Плющенко c супругой Яной Рудковской и сыном Александром. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

События, происходящие с семьей Яны Рудковской, могут быть не только частью шоу, но и суровой реальностью. Как сообщает издание 7дней, в московской тусовке давно судачат о том, что Евгений Плющенко живет якобы на две семьи. По словам источников, фигурист встречается с некоей моделью из Санкт-Петербурга. По сведениям инсайдеров, близких к звездной семье, именно разлучница послужила «катализатором» свадьбы продюсера и фигуриста.

Как сообщают источники, в 10-ю годовщину свадьбы Плющенко уехал отдыхать со своей новой пассией, а Яна осталась одна в праздник. В данный момент известно, что тайная пассия Евгения проживает в Петербурге, неподалеку от дома его родителей. Об этом же со знанием дела говорит и скандальный блогер Лена Миро.

Напомним, слухи о проблемах в семье Рудковской с новой силой разгорелись после недавней церемонии «Женщина года», где супруги вместе поднялись на сцену. От внимания ведущего Ивана Урганта не укрылось плохое настроение Плющенко, он выглядел так, будто «отбывал наказание». Впрочем, спортсмен этого не скрывал, позировать многочисленным фотографам на светских тусовках он явно не любит.

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«ЯнаСупер»Евгений ПлющенкоЯна Рудковская
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Живет на две семьи: в Сети обсуждают питерскую соперницу Рудковской
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