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Не наркотики, а несчастный случай: озвучены причины гибели дочери российского банкира

17-летняя скрипачка Екатерина Цуканова погибла этим летом в Лондоне при загадочных обстоятельствах.

Не наркотики, а несчастный случай: озвучены причины гибели дочери российского банкира
Игорь Цуканов с дочерью Екатериной. Фото: страница бизнесмена в социальной сети.

Вскрылись некоторые подробности гибели 17-летней одаренной скрипачки Екатерины Цукановой, которая этим летом была найдена мертвой в Лондоне после ряда блистательных выступлений в Великобритании.

Дочь российского банкира и мецената Игоря Цуканова была обнаружена повешенной в лондонском особняке своего отца стоимостью 9 миллионов фунтов 18 июня. Известно, что девушка училась в английской школе-интернате и была настоящей звездой в мире классической музыки.

Ее отец полагал, что дочь умерла от передозировки наркотиков, но выяснилось, что в крови Екатерины не было запрещенных веществ, только алкоголь, а причиной смерти стало удушье.

Как сообщает Daily Mail, местный коронер (следователь) постановил, что девушка умерла от несчастного случая и не собиралась убивать себя.

Действительно, версия суицида была бы достаточно странной для молодой артистки, учившейся в Королевском музыкальном колледже и названной лучшим молодым музыкантом на фестивале Suoni dal Golfo в Италии. Цуканова собиралась поступать в Гарвард или Йель. Она дала сольный концерт произведений Чайковского в Королевском оперном театре в Лондоне. Произошло это, кстати, за восемь дней до того, как ее нашли мертвой.

Как отмечает психолог Екатерины, у нее действительно были мрачные и даже суицидальные мысли во время школьных экзаменов. Но на последней встрече настроение девушки было бодрое, не наблюдалось никаких признаков риска.

В роковую ночь Цуканова гуляла с друзьями до 2:30, потом вернулась домой и последний раз вышла онлайн с телефона с 3:21. Проанализировав все обстоятельства, коронер сделал вывод, что выпившая артистка не хотела навредить себе, — она «сознательно сделала неосторожное действие, которое обернулось неожиданными последствиями».

Можно, конечно, поспорить с этим выводом, но факт остается фактом — мир лишился молодой талантливой скрипачки, дар которой мог еще не раз прославить Россию на мировой сцене.

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Не наркотики, а несчастный случай: озвучены причины гибели дочери российского банкира
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