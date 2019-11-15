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Беззаботно танцевала на пляже : появилось последнее видео Аллы Вербер

Через несколько дней ее не стало - женщина умерла 10 августа 2019 года.

Беззаботно танцевала на пляже : появилось последнее видео Аллы Вербер
Алла Вербер. Фото: Гусева Евгения/Архив "КП"

10 августа весь мир шоу-бизнеса был ошарашен внезапной смертью байера и фэшн-директора ЦУМа, а также вице-президента ювелирной фирмы Mercury — Аллы Вербер. Точный диагноз и причина смерти также заставляют задуматься о тщетности бытия — менингококковый сепсис.

Но сегодня, 15 ноября, на личной страничке в Instagram погибшей появилась новая запись! Как оказалось, видеоролик выложила Екатерина, дочь Аллы. По словам девушки, это последнее видео, которое ее мама хотела выложить в Инстаграм, но не успела. В ролике Вербер беззаботно танцует на пляже. Через несколько дней ее не стало.

Люди в комментариях выражают сочувствие и вспоминают Аллу исключительно с теплом и любовью.

«Ваша мама была красавицей и умницей. Вы можете ей гордиться! Светлая память!!! Такая жизнерадостная, великолепная, великая, до сих пор не верю, что ее больше нет» — пишут друзья, близкие и просто знакомые женщины.

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Беззаботно танцевала на пляже : появилось последнее видео Аллы Вербер
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