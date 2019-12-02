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Скандал продолжается: суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд снова перенесли

Звезда «Пиратов Карибского моря» всё ещё пытается сохранить доброе имя.

Скандал продолжается: суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд снова перенесли
Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: SPLASH NEWS

Голливудский актер Джонни Депп познакомился с Эмбер Херд на съемках фильма «Ромовый дневник» и немедленно влюбился. Однако связь стала роковой для Деппа: он ушел от Ванессы Паради, с которой прожил 14 лет и воспитывал дочку и сына, за что подвергся резкому осуждению от поклонников. Но и с «блондинкой-разлучницей» счастливой жизни не получилось.

Эмбер Херд. Кадр из фильма «Ромовый дневник»
Эмбер Херд. Кадр из фильма «Ромовый дневник»

Их роман начался в 2010 году, в феврале 2015 года Эмбер стала миссис Джонни Депп, а уже через 15 месяцев подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии и потребовав многомилионную компенсацию и ежемесячные алименты. В качестве доказательств роковая блондинка опубликовала в интернете видео, на котором Джонни Депп якобы так сильно её избивает, что она даже роняет из рук телефон.

Свою историю Херд постаралась подтвердить, опубликовав селфи с «синяками» на лице. Депп категорически отвергает избиение женщины, а адвокаты голливудской звезды заявили, что все обвинения по этому делу – плохо состряпанная липа, которая не выдерживает никакой критики.

Джонни Депп и Эмбер Херд. Кадр из фильма «Ромовый дневник»
Джонни Депп и Эмбер Херд. Кадр из фильма «Ромовый дневник»

А в 2019 году Джонни обратился в суд с ответным иском с целью получить компенсацию за пострадавшую репутацию. Кроме того, актер заявил, что именно Эмбер систематически поднимала на него руку, будучи в неадекватном состоянии. И он готов это подтвердить, предоставив суду записи с камер домашнего наблюдения.

Адвокаты Херд в свою очередь потребовали от актера документы о лечении от наркотической и алкогольной зависимостей, а также результаты психиатрической экспертизы. Сторона голливудской звезды оспаривает правомочность требований и подчеркивает, что бывшая жена Деппа так и не предоставила медицинское освидетельствование травм и все необходимые документы по разводу. Кроме того, адвокаты экс-супругов по очереди ходатайствуют об исключении из дела показаний различных экспертов и протоколов допросов.

В итоге судья, рассмотрев претензии сторон, перенёс слушание до 3 августа 2020 года.

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бракоразводный процессДжонни Деппзвездный разводНовости googleЭмбер Херд
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Скандал продолжается: суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд снова перенесли
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