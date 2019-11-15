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Школьник чудом вырвал сестру из острых зубов аллигатора

Многометровая рептилия едва не полакомилась 12-летней Хаиной.

Школьник чудом вырвал сестру из острых зубов аллигатора
Фото: КП/Рогоза Александр

На Филиппинах школьник чудом спас младшую сестру от острых зубов аллигатора. Этот день 12-летняя Хаина Лизу Хосе Хаби будет вспоминать как второй день рождения. 15-летний мальчик и его 12-летняя сестра переходили мост через ручей. В какой-то момент несколькометровый крокодил выждал, а затем крепко вцепился в правую ногу ребенка и стал тянуть девочку вниз.

Хаина закричала, и именно это спасло ей жизнь. Мольбы о помощи услышал брат. Тот принял стремительное решение бросать в хищника камнями. Крокодил к такой атаке был явно не готов и выпустил жертву из пасти.

Шокированный увиденным парень вызвал подмогу. Прибывшие люди помогли доставить раненую школьницу в больницу. Сейчас жизни девочки уже ничего не угрожает, ее состояние стабильно. Однако сама Хаина признается – она приготовилась умирать, ведь огромные челюсти крокодила были очень близко, и она не видела возможности спастись.

Сейчас полицейские разыскивают земноводное. Они боятся, что попробовавший крови аллигатор нападет еще на кого-то, отмечает Daily Mail.

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Школьник чудом вырвал сестру из острых зубов аллигатора
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