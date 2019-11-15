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Дело принципа: читатели Teleprogramma.pro отказались отмечать День шопинга

У большинства людей нет либо денег на покупки, либо желания участвовать в распродажах.

Дело принципа: читатели Teleprogramma.pro отказались отмечать День шопинга
А вы обожаете шопинг? Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Портал Teleprogramma.pro провел опрос о Всемирном дне шопинга, который отмечался 11 ноября. Эта дата календарно совпадает с началом предновогодних распродаж, когда магазины и онлайн-площадки начинают активно давать скидки на свои товары. На западе участие в распродажах — уже традиция. Прижилась ли она в России — вот что мы хотели узнать во время нашего опроса.

Итак, результаты. Лишь чуть больше 20% ответивших поделились, что успели заказать в Интернете нужные вещи с хорошими скидками. Зато в два раза больше читателей сайта проголосовало за то, что отказывается участвовать в массовом помешательстве в этот день. И это для них принципиальный вопрос.

А треть респондентов выбрали ответ, что не делали покупки по причине нехватки денег. Что ж, довольно распространенная проблема в России. Надеемся, что у всех наших читателей будут деньги к Новому году, чтобы закупиться подарками и зажигательно провести праздники.

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Дело принципа: читатели Teleprogramma.pro отказались отмечать День шопинга
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