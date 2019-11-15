«Глаза о многом говорят»: Лобода пожалела затравленную Меган Маркл

Светлана Лобода сочувствует герцогине Сассекской — Меган Маркл. Артистка выложила в «сториз» коллаж из двух фотографий супруги британского принца Гарри 2018-го и 2019-го годов. На обоих снимках английская «золушка» запечатлена в одинаковом ракурсе и в аналогичных траурных нарядах. Однако, как отмечает Светлана, разница между ними в другом.

«Глаза о многом говорят», — подписала Лобода.

Очевидно, певица указывает на то, что год жизни в королевской семье, всякие скандалы, интриги и сплетни сказались на веселой и жизнерадостной Меган (в прошлом — американской актрисе). За прошедшее время ее взгляд «потух», глаза стали какими-то стеклянными.

Напомним, этим летом герцогиня пожаловалась на сложную жизнь при дворе, за что получила порцию осуждения от англичан. Подданные британской королевской семьи считают, что женщине грех жаловаться на плохую жизнь, ведь о таком статусе и возможностях многие мечтают.

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