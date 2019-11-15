НОВОСТИ

Налоговая посягнула на подарки детей из-за долгов родителей

Наследники владельца «Альянса» Вадима Самыловских могут лишиться квартир и двух машин.

Налоговая посягнула на подарки детей из-за долгов родителей
Подарки. Фото: КП/Оберемченко Николай

Налоговые органы посягнули на подарки детей предпринимателя Вадима Самыловских из-за долгов мужчины. В декабре 2017 года компания «Альянс», принадлежащая Самыловских, обанкротилась. После этого дети предпринимателя получили в качестве подарка несколько объектов недвижимости и две машины.

Недавно же бизнесмена обвинили в мошенничестве — мол, он использовал компании, владельцами которых является его жена, для того, чтобы отмывать деньги с госконтрактов. Таким образом, фирма экономила налоги, а вырученные средства — 311 миллионов рублей — вывели. Именно эту сумму и намеревалась стребовать налоговая служба с детей, которым еще не исполнилось 18 лет.

Юристы бьют тревогу — ведь отстоять имущество в данном случае детям не удастся, поскольку те не имели никакого отношения к самой фирме. В текущем случае ФНС не может претендовать на сами объекты, в качестве альтернативы возможно запустить процесс оспаривания дарения или банкротства родителей, отмечает Lenta.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

банкротствомахинацииНалоговаяНовости googleФНС
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Налоговая посягнула на подарки детей из-за долгов родителей
Интересно?
Поделись с друзьями: