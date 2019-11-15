Налоговая посягнула на подарки детей из-за долгов родителей

Налоговые органы посягнули на подарки детей предпринимателя Вадима Самыловских из-за долгов мужчины. В декабре 2017 года компания «Альянс», принадлежащая Самыловских, обанкротилась. После этого дети предпринимателя получили в качестве подарка несколько объектов недвижимости и две машины.

Недавно же бизнесмена обвинили в мошенничестве — мол, он использовал компании, владельцами которых является его жена, для того, чтобы отмывать деньги с госконтрактов. Таким образом, фирма экономила налоги, а вырученные средства — 311 миллионов рублей — вывели. Именно эту сумму и намеревалась стребовать налоговая служба с детей, которым еще не исполнилось 18 лет.

Юристы бьют тревогу — ведь отстоять имущество в данном случае детям не удастся, поскольку те не имели никакого отношения к самой фирме. В текущем случае ФНС не может претендовать на сами объекты, в качестве альтернативы возможно запустить процесс оспаривания дарения или банкротства родителей, отмечает Lenta.