«Мне почему-то стало страшно»: беременная Ида Галич рыдает и пьет вино

Блогер и по совместительству телеведущая Ида Галич стала гостьей Регины Тодоренко и Влада Топалова. В шоу «Пятница с Региной» будущая мамочка появилась в компании супруга Алана Басиева. В откровенном интервью девушка рассказала о том, как протекает ее беременность. По словам Иды, она всегда относила себя к категории эмоциональных людей. При этом блогер призналась, что даже сейчас время от времени она позволяет себе выпить бокал вина с разрешения докторов.

«Я только плачу: от счастья рыдают, от чего-то грустного рыдаю. Могу просто порыдать», — не без улыбки подметила Галич.

В беседе с Тодоренко телеведущая призналась: она сразу поняла, что забеременела, еще не получив тому подтверждения.

«Я две недели всем говорила, что беременна! Но никто мне не верил… Я стала сонливой, не было сил! Мне почему-то стало страшно. Я хотела, готовилась… но мы с Аланом не ожидали, что все получится так быстро. Некоторые говорят, мы старались-старались… А тут так легко! Мне очень нравится мое новое состояние», — добавила Ида.

По словам девушки она привыкла работать на износ, берясь на новые и интересные проекты. Однако в какой-то момент телеведущая почувствовала усталость.

«Когда я узнала о беременности… решила отлежаться полтора месяца, как такой вяленький помидорчик. Просто копила силы. Летом в Москве я гуляла с мужем. Сейчас я не на стопе… продолжаю работать, делаю свой контент. Теперь я никуда не опаздываю… Я хочу насладиться моментом», — отметила Галич.

Послушав девушку Регина Тодоренко не смогла оставить без внимания тот факт, что мужу Иды удалось сделать невозможное, он смог ее «замедлить», успокоить и немного притормозить.