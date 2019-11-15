Китайский министр попала под раздачу на улицах Лондона

Международный скандал в Лондоне: приехавшая в Англию министр юстиции Гонконга Тереза Чэн была ранена 14 ноября. На женщину-чиновника напали демонстранты в масках. Окруженная на улице агрессивной толпой в три десятка человек, она упала и повредила руку. Инцидент попал на видео.

[BREAKING] Secretary for Justice of the HKSAR Theresa Cheng is attending a event to give a speech but fell on the floor during a protest against her and her government in London#HongKong #HongKongProstest #HongKongProtester #FreedomHK #DemocracyforHongKong pic.twitter.com/L5XYgXNsgX — Chloe Leung (@chloeleungys) November 14, 2019

Официальный Китай потребовал от британского правительства расследовать этой инцидент. Как сообщает газета South China Morning Post, представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан подчеркнул, что Британия должна обеспечивать безопасность всех китайцев, находящихся на ее территории.

Впрочем, госпожа Чэн пострадала не из-за английских беспорядков, а из-за напряженной ситуации в собственной стране. В Гонконге в этом году прошло уже немало протестов против закона, который она продвигала — об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай.

Судя по ролику, противники министра, не сумев добраться до нее на родине, сделали это в Лондоне, так как окружившие женщину протестующие оскорбляли даму на китайском языке и выкрикивали политические требования.

Пострадавшая написала заявление в лондонскую полицию и та начала расследования, однако еще никого не задержала.