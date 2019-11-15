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Китайский министр попала под раздачу на улицах Лондона

Китай требует, чтобы Великобритания расследовала этот возмутительный инцидент.

Китайский министр попала под раздачу на улицах Лондона
Тереза Чэн - секретарь (министр) юстиции Гонконга. Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com

Международный скандал в Лондоне: приехавшая в Англию министр юстиции Гонконга Тереза Чэн была ранена 14 ноября. На женщину-чиновника напали демонстранты в масках. Окруженная на улице агрессивной толпой в три десятка человек, она упала и повредила руку. Инцидент попал на видео.

Официальный Китай потребовал от британского правительства расследовать этой инцидент. Как сообщает газета South China Morning Post, представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан подчеркнул, что Британия должна обеспечивать безопасность всех китайцев, находящихся на ее территории.

Впрочем, госпожа Чэн пострадала не из-за английских беспорядков, а из-за напряженной ситуации в собственной стране. В Гонконге в этом году прошло уже немало протестов против закона, который она продвигала — об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай.

Судя по ролику, противники министра, не сумев добраться до нее на родине, сделали это в Лондоне, так как окружившие женщину протестующие оскорбляли даму на китайском языке и выкрикивали политические требования.

Пострадавшая написала заявление в лондонскую полицию и та начала расследования, однако еще никого не задержала.

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Китайский министр попала под раздачу на улицах Лондона
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