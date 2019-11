Китайский министр попала под раздачу на улицах Лондона

Международный скандал в Лондоне: приехавшая в Англию министр юстиции Гонконга Тереза Чэн была ранена 14 ноября. На женщину-чиновника напали демонстранты в масках. Окруженная на улице агрессивной толпой в три десятка человек, она упала и повредила руку. Инцидент попал на видео.

[BREAKING] Secretary for Justice of the HKSAR Theresa Cheng is attending a event to give a speech but fell on the floor during a protest against her and her government in London#HongKong #HongKongProstest #HongKongProtester #FreedomHK #DemocracyforHongKong pic.twitter.com/L5XYgXNsgX

