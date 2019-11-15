Смешные и раздражающие: влюбленные рассказали о самых сумасшедших совместных развлечениях

Пользователи мировой платформы Reddit рассказали, как развлекаются со вторыми половинками в минуты скуки. Некоторые из этих вариантов могут показаться адекватным людям сумасшедшими и нелепыми, а некоторые можно взять на вооружение.

Так, например, девушка под ником pandabunny20 рассказала, что они с мужем затеяли игру, правила которой максимально просты: человек должен схватить своего партнера за руку так крепко, чтобы он не сумел ее выдернуть, а затем дважды встряхнуть с криком «бизнес-бизнес». В случае, если человеку это удалось, он считается победителем ровно до тех пор, пока то же самое не проделает оппонент. Девушка призналась, что однажды они так заигрались, что позволили себе выкрикнуть словосочетание на похоронах родственника.

Другие пары предпочитают развлекаться еще более странно. Так, мужчина и женщина балуют друг друга, подбрасывая в разные места рисунки полового члена. Один из таких шедевров от жены муж не может найти уже пять лет и надеется выиграть только, если его супруга умрет раньше.

Другая пара предпочитает играть в беременных – ребята раздувают животы, а затем знакомят «детей» друг с другом. А один из мужчин разоткровенничался, заявив, что ему нравится бесить свою жену, не пропуская ее, когда она куда-то идет.

За несколько часов тред с забавными историями набрал 11,5 тысяч комментариев и 35 тысяч лайков.