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Исследование: офисные сотрудники чувствуют себя более уязвимыми в опенспейсах

Люди, работающие на открытых пространствах регулярно, вынуждены отгораживаться от коллег другими способами.

Исследование: офисные сотрудники чувствуют себя более уязвимыми в опенспейсах
Открытый офис. Фото: КП/Фролов Михаил

Американские ученые выяснили, что люди, которые на регулярной основе работают в опенспейсах, чувствуют себя более уязвимыми.  Исследователи Harvard Business School пообщались с офисными клерками и пришли к выводу – призванные объединять людей открытые пространства действуют в обратном направлении.

Чтобы сохранять личное пространство в таком месте, сотрудник выстраивает вокруг себя ментальные барьеры. Чтобы его не трогали коллеги, он нередко надевает наушники или делает максимально сосредоточенный вид, имитируя работу.

Парадоксально, но в открытых офисах люди предпочитают общаться на 70% меньше, чем в классических. Если же руководство хочет добиться от своих сотрудников эффективности, его главной задачей должно стать обеспечение комфорта подчиненным. Гарвардские ученые советуют, как улучшить ситуацию уже сейчас: если столы будут стоять друг напротив друга, между людьми могут устанавливаться зрительные контакты. Команда должна находиться на одном этаже, а корпоративы – это точно не то, чем нужно жертвовать, ведь совместные праздники ощутимо сплочают.

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Исследование: офисные сотрудники чувствуют себя более уязвимыми в опенспейсах
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