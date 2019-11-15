«Неизвестно, как с ней поступят»: Колдун пытается выкупить свою куртку на сайте по продаже вещей

На популярном портале по продаже вещей на днях появился необычный лот. Житель спального района Москвы предлагает приобрести эксклюзивную куртку известного певца Дмитрия Колдуна. За раритет продавец просит всего — ничего: 250 тысяч рублей, утверждая при этом, что изначально куртка из кожи питона стоила десять тысяч евро. Как правило, подобные лоты являются откровенными фейками и лишь отдаленно напоминают костюмы знаменитостей.

Но на этот раз, похоже, что охотникам за звездными раритетами повезло. На продажу по всем приметам выставлена куртка, которая действительно помнит плечи Дмитрия Колдуна. На фотографии с сайта артист узнал дорогой предмет гардероба, с которым его более 10 лет назад безвременно разлучил бывший продюсер.

«Действительно, была у меня такая куртка и даже не одна, а целых четыре. Правда недолго, — признался Дмитрий Колдун.

В 2008 году это был спецзаказ одежды от дизайнеров Seredin&Vasiliev, выполненный специально для меня. Там даже на шевроне есть надпись Expressly for D.Koldun, то есть куртка точно моя бывшая.

Помимо четырех курток еще были три пары джинсов, рубашка с перламутровыми запонками, которая была пришита к трусам. Кажется, за весь комплект мой тогдашний продюсерский центр заплатил 35 или 40 тысяч евро.

Но, когда я расторг с ним контракт, меня обязали все эти вещи сдать, включая трусы, к которым пришивалась рубашка, хотя это были мои трусы.

Говорят, что потом вещи перекочевали в гардероб одной популярной группы, но я на них ее не видел ни разу. И вот теперь куртка объявилась в Измайлово.

И, скорее всего, у человека, который к ней не имеет никакого отношения (я уверен, что, конечно, это не мой бывший продюсер решил нажиться). Я даже хотел сам купить куртку по этому объявлению. Но, понимаю, что сейчас она на меня уже не налезет, это хоть как-то радует в этой ситуации и не дает мне так сильно расстраиваться.

С другой стороны, неизвестно, кто эту куртку теперь купит и как с ней поступит. Вы же знаете, что сейчас на телевидении модно находить вещи известных людей, находить на них фрагменты ДНК и потом по ним устанавливать внебрачное отцовство… Это, конечно, тревожит. С другой стороны, если такое случится, то пусть куртка сама и платит алименты».