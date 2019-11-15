Работающие бомжи: в Италии открылись приюты для разведенных мужчин

Многие сеньоры после развода остаются без денег и крыши над головой.

В Италии власти обратили внимание на категорию «новых бедных». Это люди с образованием и хорошим социальных статусом, которые вдруг оказались на улице.

В основном, в нее входят мужчины, которые после развода были выгнаны на улицу, так как жена, с которой остались дети, по суду получила единственное жилье семьи. В добавок, местное законодательство обязывает выплачивать алименты не только детям, но и бывшей супруге, чтобы ее уровень жизни был не хуже, чем во время замужества.

В результате, большинство разведенных мужчин, даже с приличной работой, становится банкротами и живет у друзей, а то и вовсе ночуют в автомобилях. И число таких сеньоров растет.

Как передает «Российская газета», эта проблема достигла в Италии государственных масштабов, и в этой стране, как грибы после дождя, стали появляться приюты для разведенных мужчин.

Их организуют волонтеры либо христианские организации. Часто это не только крыша над головой, но и помощь психолога, и место, где можно видеться с детьми.

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Однако, как всегда, есть одно веское «но»: в таких приютах мужчин держат не более года. За этот срок «пострадавший от жены» должен наладить свои финансовые дела и найти постоянное жилье.

Чтобы хоть как-то попытаться справиться с этой социальной проблемой в центральном регионе Италии было принято решение предоставлять данной категории населения финансовую поддержку. Однако, у самой страны имеется огромный внешний долг, чтобы активно помогать мужчинам в трудной жизненной ситуации.

Может, лучше изменить закон и отменить выплаты бывшим женам?