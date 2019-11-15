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Беременная Самойлова собирается с духом перед сложной операцией

Врачи предупредили модель об опасности.

Беременная Самойлова собирается с духом перед сложной операцией
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Оксана Самойлова во время ответов на вопросы своих поклонников в Instagram решила поделиться важной информацией — рожать своего четвертого ребенка она будет с помощью кесарева сечения. По словам модели, врачи крайне неодобрительно относятся к проведению этой процедуры. Все дело в том, что супруга рэп-исполнителя Джигана уже трижды рожала с помощью кесарева и по словам врачей, еще одни подобные роды не пойдут на пользу организму.

К счастью, девушка решила, что опыт врачей сможет избежать печальной участи, поэтому она все еще намерена провести роды так, как и запланировала. Более того, она намекнула, что даже 6 кесаревых сечений могут быть вполне безопасными, что как бы намекает нам на количество детей, которых запланировала звездная пара.

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Беременная Самойлова собирается с духом перед сложной операцией
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