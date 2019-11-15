«Особенный взгляд» особенных людей

С 15 по 20 ноября в Центре фотографии им. братьев Люмьер вы сможете увидеть мир таким, каким его видят люди с расстройством аутистического спектра.

Компания Xiaomi предложила героям выставки сфотографировать на смартфон Redmi Note 8 Pro некоторые моменты своего дня и сопроводить их кратким описанием, чтобы посетители могли понять, что чувствуют эти особенные люди.

Проект реализован совместно с благотворительным фондом «Выход», который был создан для помощи людям с расстройствами аутистического спектра. Благодаря поддержке фонда и идее Xiaomi, эти особенные люди получили не только помощь, но и возможность для самовыражения и реализации своего творческого потенциала.