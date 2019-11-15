НОВОСТИ

«Особенный взгляд» особенных людей

С 15 по 20 ноября в Центре фотографии им. братьев Люмьер вы сможете увидеть мир таким, каким его видят люди с расстройством аутистического спектра.

«Особенный взгляд» особенных людей
Фото предоставлено рекламодателем

Компания Xiaomi предложила героям выставки сфотографировать на смартфон Redmi Note 8 Pro некоторые моменты своего дня и сопроводить их кратким описанием, чтобы посетители могли понять, что чувствуют эти особенные люди.

Фото предоставлено рекламодателем

Проект реализован совместно с благотворительным фондом «Выход», который был создан для помощи людям с расстройствами аутистического спектра. Благодаря поддержке фонда и идее Xiaomi, эти особенные люди получили не только помощь, но и возможность для самовыражения и реализации своего творческого потенциала.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Особенный взгляд» особенных людей
Интересно?
Поделись с друзьями: