Раскрыт секрет долгожителей — их защищают особые иммунные клетки

Такие «защитники» встречаются далеко не у всех, поэтому так мало людей, перешагнувших 100-летний порог.

Японские ученые раскрыли секрет долгой жизни. Страна восходящего солнца всегда ставилась количеством граждан в возрасте старше 110 лет. И вот там было проведено исследование тканей этих долгожителей, давшее неожиданные результаты.

Оказывается, у них в организме очень много особых иммунных T-клеток, которые защищают своих владельцев от инфекций и рака. Ученые поставили себе цель узнать, откуда появились эти «защитники», и выяснили, что они произошли от одной клетки-предка, которая затем несколько раз делилась.

Такие клетки встречаются достаточно редко, в том числе у молодых людей. Выходит, что долгожителями могут стать только отдельные люди, к которым природа была благосклонна.

Как передает сайт Medical X press, сейчас исследователи пытаются понять, как их открытие можно использовать в борьбе с опухолями и инфекциями. Пожелаем им удачи.