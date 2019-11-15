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Анна Семенович начала ходить на «быстрые» свидания 

Большая, в прямом смысле этого слова, премьера от Анны Семенович – комедийный клип «Сексибомбочка». 

Анна Семенович начала ходить на «быстрые» свидания 
Кадр из клипа

Новая работа певицы – очередная жизненная история роскошной красотки в поисках любви. На этот раз найти свое счастье Аня пытается на «быстрых» свиданиях в клубе знакомств, где встречается с колоритными и гротескными претендентами свое сердце и тело. Но очередная попытка заканчивается провалом. Тогда на помощь героине приходит ее подруга Анжела (Татарка FM). Она знакомит Аню с идеальным кандидатом, роль которого исполнил популярный актер, звезда сериала «Кухня» Сергей Епишев. Казалось, счастье так близко, но в ход свидания вмешивается еда, много еды, игристое и женское коварство… 

Кадр из клипа
Кадр из клипа

«Сексибомбочка» — вторая работа Анны Семенович и режиссера Рустама Романова. Их предыдущий клип на песню «Хочешь» собрал более 42 миллионов просмотров на YouTube.  Новый клип стал продолжением нашумевшей истории. 

Новый клип – не просто маленькая комедия, а настоящий клип-манифест. Анна Семенович возглавила  в нем движение против навязанных европейскими дизайнерами одежды стереотипах об очень худых моделях. Певица утверждает, что в нашей стране эти стандарты не работают. «Мужчины – не собаки, на кости не бросаются! Они обожают женщин с пышными формами, мы роскошны и любимы» — заявляет в своем манифесте      Анна Семенович. Специально для клипа в своих социальных сетях певица устроила большой кастинг для сексибомбочек с формами с хештегом #ПотрясисСеменовичПышнотелые красотки со всей страны присылали свои соблазнительные видео, лучшие из них были приглашены на кастинг в Москву. Все самые яркие дивы — сексибомбочки Юля Лебеда и Маша Старотожская получили роли в видео Анны Семенович. Разбитное более чем наглядно трио продемонстрировало, как надо отрываться, гордиться своими шикарными формами и заряжать окружающих своим неземным обаянием. 

Кадр из клипа
Кадр из клипа

Весь клип был снят в рекордные сроки – всего за сутки. В съемках приняло участие более 70 человек. На площадке было съедено 27 пицц и 21 набор суши. Группа выпила около 50 литров воды, 17 литров чая и 20 литров кофе. Во время съемок ни одна барная стойка от каблуков Анны Семенович не пострадала. 

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«Сексибомбочка»Анна СеменовичКлип Анны Семенович
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Анна Семенович начала ходить на «быстрые» свидания 
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