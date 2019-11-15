«Сердце занято»: 55-летний Кай Метов встречается с фанаткой на 20 лет моложе него

Звезда девяностых годов прошлого века Кай Метров заявил, что сейчас в его жизни есть любимая девушка. Ее зовут Анастасия. Она младше музыканта на 22 года. По словам певца, у него нет секретов от своих поклонников. В то же время он не понимает, почему людям так интересны его романы.

«Один мой друг сказал: «Люди утром читают о твоих любовницах, а вечером идут на твой концерт». Скажу так: мое сердце занято», — заявил исполнитель.

При этом он заметил, что его часто ругали. Якобы он нашел себе девушку, которая годится ему в дочери. По словам Кай Метова, они вместе с избранницей прошли этот непростой момент. В то же время он понимает, что некоторым тяжело с таким смириться. Есть люди, которые до сих пор его ругают. Спорить с ними он не собирается.

Рассказал Кай Метов и о своих детях. К примеру, у старшей дочери Кристины два года назад родилась дочь. Девушка вместе со своим супругом живут в Германии. А вот вторая дочь Анастасия живет в его московской квартире. У нее тоже все прекрасно в жизни, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что новая возлюбленная Кай Метова – его фанатка. Она родилась в Ростовской области в небольшом городке Батайск. Добавим, что официально Кай Метов был женат всего один раз. С возлюбленной он пока не собираются оформлять отношения.