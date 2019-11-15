«Дуньте в крысу»: ученый из Новгорода выработал революционный способ выявления болезней

Ученый из Великого Новгорода выработал революционный способ выявления болезней у человека. Доктор биологических наук Петр Косенко предлагает использовать крыс в качестве анализатора зарождающейся инфекции. Журналистам специалист рассказал, что многие опасные заболевания (такие, как туберкулез, например), можно определить с помощью запаха.

«Есть болезни, которые сопровождаются неким букетом органических веществ. Определять можно будет туберкулез, различные онкологические заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта и легких», — пояснил он для LifeShot.

Мышей Косенко называет «биогибридной системой» — в их мозг вживляются специальные датчики, которые и распознают начало заражения. Чтобы система сработала, мышь необходимо подключить к специальным датчикам, а затем подвести к грызуну трубку, в которую пациент и будет выдыхать. Работать каждая мышь может, в среднем, по два часа, а это значит, что даже один грызун сможет обеспечить не один десяток человек.