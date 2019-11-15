Instagram начал скрывать лайки пользователей по всему миру

Instagram запустил тест нововведения – теперь большинство пользователей по всему миру не смогут видеть лайки на публикациях друг друга. Попробовать скрыть важный для монетизации блога параметр команда соцсетей решила ради того, чтобы повысить качество публикуемого контента. В команде разработчиков уверены – после того, как люди перестанут гнаться за одобрением в виде сердечек, они станут размещать то, что интересно им самим.

В официальном Twitter команды отмечается, что пока что функция ограничения лайков доступна ограниченному количеству пользователей, однако изменения рано или поздно затронут всех. Просмотреть количество отметок по-прежнему сможет владелец самого аккаунта. Нечто похожее уже было протестировано в 7 странах: Австралии, Канады, Бразилии, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии.

Отметим, что в последнее время врачи и ученые отмечают повышенную нервную возбудимость у людей. Связывают они ее, в частности, с активной жизнью в социальных сетях. Группа ученых из Университета Ланкастера, Университета Бамберга и Университета имени Эрлангена-Нюрнберга пришла к выводу, что в погоне за лайками человек становится раздражительным, но вместо того, чтобы отвлечься на что-то, просто переключается на другую платформу, провоцируя, тем самым, рекурсивный стресс, подчеркивает agilitypr.