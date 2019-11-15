Пропавшая со сцены рок-вокалистка найдена мертвой в своей ванне

В одной из квартир на северо-востоке Москвы нашли трупы 44-летней солистки рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее 67-летней матери. Тела женщин пролежали там несколько месяцев и уже начали разлагаться.

Тревогу поднял пожилой дядя певицы. Он сообщил полиции, что в последний раз разговаривал со своей сестрой в апреле, а потом она как в воду канула. Соседи рассказали, что последний раз они видели обитателей квартиры в июле. Сама Садыкова заходила на свою страницу в социальной сети «ВКонтакте» 2 августа.

Полицейские и спасатели приняли решение вскрыть квартиру на улице Тихомирова, она была полностью заперта изнутри. Как передает новостное агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тела женщин были обнаружены в ванне. На шее певицы имелась петля, а в мусорном ведре — пустые упаковки от фенозепама.

Причина и обстоятельства смерти женщин устанавливаются.

Известно, что рок-группа «Маневры» образовались в подмосковном городе Троицке, появлялась в эфире «Нашего Радио». Музыканты играли в стиле мелодик-пауэр, который еще называют «гламурным хэви-металом». Однако, в 2014 году коллектив распался, и после этого Надира Садыкова не нашла себе новую работу.