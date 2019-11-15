«Это провокация»: Винокур вступился за Галкина после слов о цензуре

Юморист Владимир Винокур поддержал своего коллегу Максима Галкина, который на концерте в Новосибирске несколько дней назад заговорил о цензуре на российском телевидении. По некоторым данным, выступления по всей стране супруга Аллы Пугачевой могут начать отменять.

Как заметил Винокур, ходить или не ходить на концерты Галкина решает в первую очередь зритель. Как считает юморист, его коллега в любом случае будет востребован, потому что его любят и уважают поклонники.

Как считает Винокур, Галкин не ожидал, что кто-то записывает его концерт в Новосибирске. Он думает, что это была спланированная провокация. Винокур заметил, что его коллега очень талантливый человек. Он имеет право говорить, что думает. Винокур считает, что свои слова Максим Галкин сказал в запале. «Это провокация. Максим хороший артист и очень эрудированный человек», — заметил юморист, слова которого приводит НСН.

Напомним, что Максим Галкин заявил, что на российском телевидении процветает цензура. По его мнению, на некоторые политические темы шутить теперь нельзя. Кроме того, ему не нравится, что по каналам показывают так много новостей об Украине. Слова Галкина вызвали широкий общественный резонанс. Причем у него нашлись, как сторонники, так и противники. К примеру, телеведущий Владимир Познер с ним согласился, но отметил, что на Первом канале, где они работают с Галкиным, цензуры нет.