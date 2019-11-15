Будущее близко: Илон Маск будет бороться с аутизмом с помощью чипов в мозгу

Илон Маск нашел способ бороться с целым спектром заболеваний головного мозга. Американский инженер озвучил способ, который, по его личному мнению, позволит мировой общественности победить аутизм, шизофрению и амнезию. С помощью своей компании Neuralink Маск хотел бы создать специальный чип, который впоследствии будет вживляться в главный мыслительный орган человека, а затем сохранять для него необходимую информацию.

В опубликованном на Youtube интервью Маск отметил – на разработку инновационной технологии его натолкнули многочисленные проблемы окружающих с памятью – он осознал, что рано или поздно каждый из людей начнет забывать важные даты и даже имена своих детей.

Маск подчеркнул – конечная цель его разработки заключается в том, чтобы проникнуть в мозг, а затем объединить существующую там информацию с искусственным интеллектом. Это позволит ученым не только приблизиться к разгадке работы мозга, но и сдержать восстание машин, ведь в случае возможного «конфликта» победить суперкомпьютеры будет непросто.