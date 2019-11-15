НОВОСТИ

Будущее близко: Илон Маск будет бороться с аутизмом с помощью чипов в мозгу

Американский инженер уверен – с помощью специальных технологий человечество способно победить целую группу болезней мозга.

Будущее близко: Илон Маск будет бороться с аутизмом с помощью чипов в мозгу
Илон Маск. Фото: Jörg Carstensen/dpa

Илон Маск нашел способ бороться с целым спектром заболеваний головного мозга. Американский инженер озвучил способ, который, по его личному мнению, позволит мировой общественности победить аутизм, шизофрению и амнезию. С помощью своей компании Neuralink Маск хотел бы создать специальный чип, который впоследствии будет вживляться в главный мыслительный орган человека, а затем сохранять для него необходимую информацию.

В опубликованном на Youtube интервью Маск отметил – на разработку инновационной технологии его натолкнули многочисленные проблемы окружающих с памятью – он осознал, что рано или поздно каждый из людей начнет забывать важные даты и даже имена своих детей.

Маск подчеркнул – конечная цель его разработки заключается в том, чтобы проникнуть в мозг, а затем объединить существующую там информацию с искусственным интеллектом. Это позволит ученым не только приблизиться к разгадке работы мозга, но и сдержать восстание машин, ведь в случае возможного «конфликта» победить суперкомпьютеры будет непросто.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

болезни мозгаизобретениеИлон МаскНовости googleученыечип
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Будущее близко: Илон Маск будет бороться с аутизмом с помощью чипов в мозгу
Интересно?
Поделись с друзьями: