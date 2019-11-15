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Дорого-богато: сотрудников метро оденет дизайнер олимпиады

Цены на некоторые предметы одежды вырастут почти в два раза.

Дорого-богато: сотрудников метро оденет дизайнер олимпиады
Московский метрополитен. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

Теперь никто не сможет сказать, что в московском метро работают люди, ничего не понимающие в стильной одежде. Как сообщает издание «РБК», предприятие заключило контракт на 433 миллиона рублей. За эти деньги компания «Заспорт» (которая, между прочим, c 2017 года создает форму для наших спортсменов из Олимпийской сборной) будет поставлять одежду для сотрудников столичного метрополитена.

Светоотражающие жилетки, теплые перчатки, удобные для работы, куртки, комбинезоны, зимняя обувь, резиновые сапоги, теплые шапки и рукавицы — всего более 300 тысяч единиц одежды. Но за стиль нужно платить, например,  в начале 2018 года женский костюм для защиты от загрязнений поставляли за 1800 рублей, а в новом контракте цена выросла до 3100 рублей. Чем теплее костюм, тем он дороже, иногда даже почти в два раза.

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гламурметромода и стильМосква
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Дорого-богато: сотрудников метро оденет дизайнер олимпиады
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