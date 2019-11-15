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Погибших под поездом уральских школьниц могли довести до суицида

Именно эту версию рассматривают правоохранители, так как со стороны железнодорожников нарушений не было.

Погибших под поездом уральских школьниц могли довести до суицида
В действиях поездной бригады не было обнаружено нарушений. Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

В уральском городе Красноуфимске расследуется жуткое дело о гибели двух школьниц. Девочки из седьмого и девятого классов попали под поезд, одна скончалась сразу, а другая — в больнице.

Однако следователи рассматривают это ЧП не как несчастный случай, а как доведение до самоубийства. Возбуждено соотвествующее уголовное дело. Об этом сообщает сайт E1.ru со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Оказывается, за последние десять лет на этом участке железной дороги не было ни одного случая травмирования людей. В этом году там установили новый пешеходный переход с предупреждающими плакатами.

При этом школьницы все равно нарушили правила поведения на территории железной дороги и погибли. В действиях бригады поезда нарушений не обнаружено.

Совокупность этих данных натолкнула правоохранителей на мысль, что девочки преднамеренно подвергли свою жизнь опасности. Сейчас прокуроры проверяют местные школы на качество работы детских психологов.

Уже выяснилось, что в учебных заведениях, воспитанницами которых были погибшие, нагрузка на психологов была превышена. Специалисты могли пропустить увлечение девочек суицидальными играми, теми же «Синими китами», например.

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поездсамоубийствоСиний китсуицидЧПшкольники
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Погибших под поездом уральских школьниц могли довести до суицида
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