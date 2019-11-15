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Отец Татьяны Булановой умирал от онкологии под песни дочери

Певица рассказала, как ушли из жизни ее родители.

Отец Татьяны Булановой умирал от онкологии под песни дочери
Буланова потеряла родителей/http://globallookpress.com/

Певица Татьяна Буланова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала ведущему Борису Корчевникову о своих родителях. Звезда отметила, что очень тяжело пережила их смерть. Отец Булановой Иван Петрович умер в 1998 году, он был военным, подводником.

Татьяна Буланова. Фото
Буланова рассказала о смерти родителей/http://globallookpress.com/

«Он умер достаточно рано. В 64 года. У него была онкология. Папа уходил из жизни, слушая мои песни. У него был маленький кассетный магнитофон. В нем до сих пор вставлена та кассета, я не притрагиваюсь в магнитофону. Пусть все будет, как было. Папа успел понянчиться с внуками. Правда, только моего старшего сына Сашу застал», — заявила исполнительница.

Добавим, что два года назад в жизни Татьяны Булановой случилась новая трагедия. Скончалась ее мать Нина Павловна. По профессии она фотограф, много в своей жизни лет играла и пела. Женщине было 85 лет.

«Боль и тяжесть у меня на душе от смерти мамы. Могла она, конечно, еще пожить. Но если умерла в таком возрасте, значит так было угодно. Я в этом плане фаталист. В день похорон мамы у меня был концерт. Я не стала его отменять. Сделала это намеренно. Если бы закрылась дома одна, то не знаю, чтобы со мной было. Петь, конечно, было очень тяжело. Связки потеряли тонус», — сказала яркая исполнительница.

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Тэги:

Борис КорчевниковИван БулановНина БулановаПрограмма "Судьба человека"Татьяна Буланова
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Отец Татьяны Булановой умирал от онкологии под песни дочери
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