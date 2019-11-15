На траве, да не в обиде: в России появятся возможности для открытия глэмпингов

Отечественное минэкономразвития радует новыми идеями. Сейчас чиновники заговорили о выделении субсидий на строительство модульных гостиниц в точках притяжения экотуризма.

Поясним, речь идет о таких местах отдыха, которые оформлены как кемпинги, но условия и сервис в них — как в дорогих гостиницах.

Как передает канал РБК, с 2020 года на грантовую поддержку предпринимателей и общественных организаций в сфере туризма в федеральном бюджете будет заложено 54 миллиона рублей в год. Максимальная сумма одного гранта — 3 миллиона рублей.

На что же инициаторы будут тратить эти деньги? По мнению президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, мировой тренд в данной сфере — создание высокотехнологичных, но недорогих гостиниц.

Одни из таких называют глэмпингами («гламурный лагерь», по-нашему), то есть размещение туристов на природе, но с полноценным отельным обслуживанием. Они появились в Великобритании и в последние годы стали очень популярны.

В частности, они открывают большие возможности для развития экологического туризма, то есть их можно организовывать в лесах, горах, пустынях — везде, где людей привлекает уникальная местная биосфера. При этом, без вреда для природы.

Конечно, классно было бы забраться на какую-нибудь Ключевскую Сопку и отдохнуть там, как в 5-звездочном отеле.